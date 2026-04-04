04 апреля 2026 в 09:35

Почти 50 украинских БПЛА атаковали российский регион за сутки

Хинштейн: 47 беспилотников ВСУ сбиты в Курской области за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на село Карыж Глушковского района, сообщил в соцсетях губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, за сутки над регионом сбили 47 беспилотников. Также в селе Сухиновка пострадал местный житель.

Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 3 апреля до 07:00 4 апреля сбито 47 вражеских беспилотников различного типа. 13 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — отметил он.

Хинштейн уточнил, что при атаке ВСУ в селе Калиновка Хомутовского района были разрушены крыша частного дома, остекление и кузов грузовика. Вблизи села Малое Солдатское Беловского района повреждено остекление и кузов двух машин, а также грузовая машина. По словам губернатора, в деревне Анахина Октябрьского района осколки дрона повредили остекление и фасад частного дома.

Утром 4 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

