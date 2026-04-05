Украинские подразделения решили сбежать с позиций без стрелкового боя на фоне наступления штурмовиков 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», бойцов 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины проверяют из-за подозрений в коррупционных нарушениях. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Над Ленобластью уничтожили дроны ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, написал на своей странице в MAX губернатор региона Александр Дрозденко. Информации о разрушениях и пострадавших политик не сообщил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Еще через 12 минут Дрозденко объявил о втором сбитом беспилотнике. Других подробностей о ситуации в регионе политик не привел.

Украинские бойцы отступили с позиций, не совершив ни одного выстрела

Подразделения Вооруженных сил Украины не смогли сдержать наступление российских штурмовиков, несмотря на массированное применение дронов. Противник предпочел бегство, даже не вступив в стрелковый бой, рассказал штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Сына.

Его подразделение получило задачу занять лесополосу. На пути наступающих встали множественные атаки беспилотников, включая тяжелые гексакоптеры ВСУ, известные как «Баба-яга». Украинские бойцы бросили укрепления, даже не сделав ни одного выстрела. Лесополоса была занята без потерь и ранений среди российских военнослужащих.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Взрывы раздались в небе Нижегородской области

Над городом Кстово в Нижегородской области, предположительно, раздалась серия громких взрывов. По версии СМИ, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников — за 20 минут прозвучало от пяти до шести мощных хлопков. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Местные жители рассказали в беседе с журналистами о массированной работе ПВО по воздушным целям в разных частях города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Оперативные службы работают на местах возможных падений обломков.

Сотрудники ТЦК брызнули газовым баллончиком в машину с беременной женщиной

Сотрудники ТЦК под Ровно брызнули газовым баллончиком в машину, где находилась беременная женщина, пишут украинские СМИ. В материале говорится, что внутри находился ее супруг, который отказался выходить из салона.

В итоге его вытащили и затолкали в авто. Женщина кричала, что не может дышать, однако украинские военкомы проигнорировали ее мольбы о помощи. Когда она сказала сотрудникам ТЦК, что находится в положении, мужчины начали отпускать шутки на этот счет.

В корпусе морпехов ВСУ идут формальные антикоррупционные проверки

В 30-м корпусе морской пехоты ВМС Украины продолжается комплексная, но формальная проверка коррупционных нарушений, сообщили в российских силовых структурах. Особое внимание уделено 15-му полку обеспечения.

При этом сами украинские военнослужащие и члены их семей видят в действиях проверяющих другую цель. По их мнению, они намерены не привлечь виновных к ответственности, а помочь им ее избежать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атака ВСУ на российский регион привела к гибели сотрудника предприятия

В городе Севске при атаке дрона погиб сотрудник предприятия, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования близким жертвы обстрела.

Как уточнил Богомаз, под удар попала территория Севского ДРСУ. Политик также пообещал помочь родственникам погибшего.

