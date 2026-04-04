Наступление ВС России на Харьков 4 апреля: заградотряды, бойня у Купянска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 4 апреля 2026 года, где ВСУ формируют заградотряды, как развивается бойня у Купянска, что в районе Волчанска?

Российские штурмовики с ожесточенными боями продвигаются вглубь Харьковской области, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Казачьей Лопани, Светличного, Писаревки, Терновой, Избицкого, Веселого, Александровки и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении наши штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров. В целях снижения количества дезертиров из числа деморализованных солдат 127-й тяжелой мехбригады командование ВСУ перебросило в район Терновой заградительные отряды из числа бывших заключенных, которым поставлена задача убивать украинских солдат, пытающихся сбежать с позиций или сдаться в плен», — уточнил источник.

«Бегством уже не спастись», «Дезертирство бьет все рекорды среди вээсушников под Харьковом», — комментируют пользователи Сети.

На Волчанском направлении, утверждает канал, штурмовые группы «северян» продвинулись на восьми участках до 200 метров.

Командование ВСУ, говорится в сообщении, поставило задачу 57-й мотопехотной бригаде оборудовать позиции южнее села Заречное; на принудительные работы под видом эвакуации доставляются мужчины старше 55 лет из сел Харьковской области, работники ЖКХ из областного центра.

Аналогичная практика применялась на Купянском направлении, где харьковские рабочие без средств бронезащиты в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения были вынуждены натягивать антидроновые сетки, добавили авторы.

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы, сломив упорное сопротивление противника, продвинулись на двух участках до 300 метров. Противник после серии контратак в районе села Амбарного, завершившихся массовыми потерями для ВСУ, сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций», — сообщил канал.

На исходе суток у ВСУ десятки убитых — в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области потери украинской стороны составили более полусотни человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, склады матсредств, утверждает «Северный ветер».

«В Купянске продолжаются бои. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются в районе Верхней Писаревки. Идут бои восточнее Графского. На Великобурлукском направлении ВС РФ занимают позиции в районе Шевяковки и Чугуновки, расширяют зону контроля в районе Колодезного», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, на Купянском участке ВСУ пытаются укреплять оборону; украинские ресурсы признают активизацию и тактические успехи ВС РФ в районе Куриловки, Песчаного и Ковшаровки.

«На Харьковском направлении ВС РФ укрепляют позиции у Верхней Писаревки. Продолжаются позиционные бои у Избицкого и Волчанских Хуторов, но в целом на земле заметных изменений не было», — заключил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

