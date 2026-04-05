Украинские бойцы отступили с позиций, не совершив ни одного выстрела

Подразделения Вооруженных сил Украины не смогли сдержать наступление российских штурмовиков, несмотря на массированное применение дронов. Противник предпочел бегство, даже не вступив в стрелковый бой, рассказал ТАСС штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Сына.

Его подразделение получило задачу занять лесополосу. На пути наступающих встали множественные атаки беспилотников, включая тяжелые гексакоптеры ВСУ, известные как «Баба-яга».

Мы отбились от «птиц» и уверенно пошли в наступление. Зашли на позиции, противника там не было. Уже потом наш оператор разведывательного дрона доложил, что противник бросил позиции сразу после того, когда понял, что «птицами» нас остановить не удалось. Лесополосу мы успешно заняли без потерь и ранений, — сказал штурмовик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что удары под Киевом ускорят наступление Вооруженных сил России на фронте. По его словам, целями российских беспилотников должны стать транспортная и энергетическая структуры, а также склады с боеприпасами.