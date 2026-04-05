Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 апреля?

Сразу в нескольких регионах России в ночь на воскресенье, 5 апреля, была введена опасность атаки БПЛА. В частности, силы ПВО были приведены в боеготовность в Ярославской, Костромской и Тульской областях, а также в Республике Татарстан.

При этом в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА был введен режим «Ковер», воздушное пространство закрыто на всех высотах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели и в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на воскресенье канал SHOT в MAX сообщил о серии громких взрывов над населенными пунктами Нижегородской области, предварительно, силы противовоздушной обороны ликвидируют беспилотники ВСУ.

«Серия громких взрывов прогремела над Кстово Нижегородской области. Предварительно, ПВО работает по вэсэушным дронам. Местные жители рассказали SHOT, что за 20 минут было слышно не менее пяти-шести взрывов в разных частях города. По словам очевидцев, в небе мелькают яркие вспышки, а также слышно гудение двигателей в небе», — написал канал в 01:51 мск.

В публикации говорится, что БПЛА летят на низкой высоте и по ним работает система ПВО.

В 02:39 SHOT заявил, что ПВО отражает уже третью волну БПЛА ВСУ в Нижегородской области.

«Очевидцы рассказали, что было слышно более 20 взрывов над городом. Город находится под атакой уже более двух часов. <...> Также наблюдаются перебои с электричеством в некоторых районах, а в одной из частей города виден дым. Официальной информации пока нет», — утверждают авторы.

Минобороны РФ информацию об атаке ВСУ на Нижегородскую область пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Накануне вечером, 4 апреля, Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. В течение семи часов дежурные расчеты уничтожили 69 дронов самолетного типа над пятью регионами страны.

Интенсивный налет беспилотной авиации противника пришелся на временной промежуток с 15:00 до 22:00 мск. Силы ПВО работали на нескольких направлениях одновременно, сбивая воздушные цели одну за другой.

«С 15:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении Минобороны России.

В приграничных регионах, часто подвергающихся атакам ВСУ, было уничтожено наибольшее число беспилотников. В Минобороны отметили, что система ПВО сработала эффективно, и ни один дрон не достиг цели.

В ночь с 3 на 4 апреля силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Украинские БПЛА были уничтожены и перехвачены над территориями Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.

