Британцы нарываются, дерзкий рейд США, БПЛА в Ленобласти: что будет дальше

Посол России в Британии Андрей Келин пообещал Лондону «сюрприз» за досмотр связанных с РФ судов, Иран проморгал высадку американского спецназа: силы США эвакуировали пилота сбитого истребителя F-15E прямо с территории Исламской Республики, над Ленинградской областью уничтожили 19 беспилотников — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Россия ответит на морскую агрессию Британии

Андрей Келин заявил, что Россия готовит ответные меры на агрессивные действия Великобритании. Он напомнил, что с марта Лондон разрешил себе досматривать суда так называемого теневого флота, которые следуют транзитом через территориальные воды страны.

«Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом», — сказал Келин.

Посол призвал Лондон хорошо подумать о последствиях. Он предупредил: за захватом судов неизбежно последуют судебные иски от владельцев кораблей и огромные сопутствующие издержки.

В МИД России также заявили, что Москва считает абсолютно неприемлемой ситуацию с противозаконными действиями западных стран в Мировом океане. В ведомстве указали, что Франция, Швеция и Финляндия безнаказанно останавливают и уводят в свои порты неугодные суда, объясняя это нарушением неких «международных» санкций.

«Ситуация, складывающаяся в Мировом океане в последнее время, становится абсолютно неприемлемой. Европейские государства, такие как Франция, Швеция и Финляндия, безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то „международных“ санкций», — говорится в заявлении.

В МИД РФ выразили уверенность, что мировое сообщество осознает угрозы и риски, связанные с попытками Запада превратить Мировой океан в зону конфронтации. Там отметили, что западные страны осуществляют разбой на морских коммуникациях, прикрываясь выдуманным определением «теневой флот». Россия призвала поддерживать режим Конвенции ООН по морскому праву и не поддаваться неоколониальному диктату.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада придумали так называемый теневой флот и начали задерживать корабли с применением военной силы в борьбе за уходящее доминирование. По его словам, такие действия — грубейшее нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

«Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. <…> Геополитические столкновения, попытки помешать объективному ходу истории, конечно, сказываются на двусторонних делах. И не буду перечислять — тут и санкции, тут и придуманный Западом „теневой флот“», — отметил Лавров.

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дерзкий рейд США: Иран упустил американский спецназ

По информации портала Axios, Силы специального назначения Соединенных Штатов провели успешную поисковую операцию на территории Ирана. Военным удалось эвакуировать второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого в небе над Исламской Республикой. Отряд спецназа, как указано в сообщении, действовал при поддержке американской авиации. На данный момент все силы США выведены с территории противника.

Спасенный второй пилот был доставлен в Кувейт для получения медицинской помощи. Как выяснил New York Times, поисково-спасательная операция длилась около двух дней, в ней участвовали сотни спецназовцев, десятки единиц авиатехники, а также космические и цифровые разведресурсы.

В публикации говорится, что после катапультирования летчик спрятался в горной расщелине, его местонахождение не знали ни иранцы, ни американцы, но у него были маячок и средства связи.

Отмечается, что в рамках операции ЦРУ провело кампанию по дезинформации, пытаясь убедить Иран, что летчик уже спасен и его вывозят по суше. Именно специалисты управления и обнаружили пилота, отметило издание.

Командование Вооруженных сил Ирана тем временем заявило о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три воздушных судна США. По информации иранских военных, силам ПВО удалось сбить два вертолета Black Hawk и самолет огневой поддержки C-130, направленные в район крушения.

Президент США Дональд Трамп тем не менее сообщил, что раненого американского пилота спасли в горах Ирана. По его словам, армия Тегерана в этот момент якобы вела усиленный поиск военного.

«Мы спасли серьезно раненного и действительно храброго члена экипажа F-15 и офицера далеко в горах Ирана. Иранская армия вела усиленный поиск и приближалась к нему. Он — очень уважаемый полковник», — отметил Трамп.

Президент добавил, что подобные спасательные операции редко предпринимаются из-за опасности для людей и техники. На этот раз военные проявили «потрясающую храбрость» и самоотверженность, заявил он.

Фото: Pfc. Eli Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Налет на Ленобласть: почти 20 дронов уничтожено под Петербургом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил утром 5 апреля, что средства противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат над территорией региона. Еще через 12 минут Дрозденко объявил о втором сбитом беспилотнике.

Позже губернатор сообщил, что обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. По его словам, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Всего над регионом на тот момент уже ликвидировали 19 беспилотников. Никто не пострадал, уточнил Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности. Сегодня утром над Ленинградской областью силами ПВО сбито 19 БПЛА. Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

