Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 16:28

«Очень уважаемый полковник»: Трамп раскрыл подробности спасения пилота США

Трамп: раненого американского пилота спасли в горах Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Раненого американского пилота спасли в горах Ирана, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, иранская армия в этот момент якобы вела усиленный поиск военного. Также он уточнил, что летчик имеет звание полковника.

Мы спасли серьезно раненного и действительно храброго члена экипажа F-15 и офицера далеко в горах Ирана. Иранская армия вела усиленный поиск и приближалась к нему. Он очень уважаемый полковник, — подчеркнул Трамп.

Президент добавил, что подобные спасательные операции редко предпринимаются из-за опасности для людей и техники. На этот раз военные проявили «потрясающую храбрость» и самоотверженность, заявил Трамп.

Бой между военнослужащими Ирана и США в момент спасения пилота истребителя F-15E также попал на видео. В ночь на 5 апреля начали появляться сообщения о начале спасательной операции и поиске экипажа сбитого над Тегераном самолета.

При этом командование вооруженных сил Ирана заявило о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три воздушных судна США. Тегеран утверждает, что силы ПВО сбили два вертолета Black Hawk и самолет C-130, прибывшие в район крушения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.