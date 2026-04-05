Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 14:04

Наступление ВС России на Харьков 5 апреля: полсотни убитых, что в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 5 апреля 2026 года, что происходит в районе Волчанска и Купянска, как продвигается наступление?

Российские штурмовики с ожесточенными боями продвигаются вглубь Харьковской области и отодвигают украинские подразделения от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Польного, Комсомольского, Веселого, Покаляного, Александровки, Пересечного, Богодухова, Казачьей Лопани, Цуповки, Токаревки, сел Уды, Феськи и Должик, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Пытаясь остановить продвижение наших штурмовых групп, командование ВСУ перебрасывает сводные боевые группы из Харькова на Липцевское направление. <...> Враг силами штурмовой группы 127-й тяжелой мехбригады в пешем порядке предпринял безуспешную попытку контратаки на наши позиции. В результате огневого поражения большая часть штурмовиков противника уничтожена», — утверждает источник.

На Волчанском направлении, пишет канал, штурмовые группы «северян» продвинулись на девяти участках до 200 метров; российские подразделения РХБЗ залили огнем из ТОС опорный пункт 157-й мехбригады ВСУ близ Покаляного.

В район Гонтаровки, утверждает источник, планируется переброска нескольких отрядов военной полиции для поимки дезертиров из 113-й, 120-й бригад теробороны и 159-й мехбригады ВСУ, а также с целью предотвращения побега харьковских работников ЖКХ, вывезенных на принудительные работы по оборудованию позиций южнее Заречного.

«Командование военной полиции в установленные сроки не смогло набрать достаточно людей из-за внезапной „эпидемии“ ОРВИ среди военнослужащих, которые пытаются избежать командировки в прифронтовой район», — говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении, по сведениям канала, российские штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров; подразделения РХБЗ ГрВ «Север» ударили из ТОС по позициям 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Амбарного.

На исходе суток у ВСУ минимум полсотни убитых — в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области потери украинской стороны составили более 60 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, склады матсредств, утверждает «Северный ветер».

«ВС РФ беспощадны», «Смерть с небес», — комментируют сводку пользователи Сети.

«На Купянском направлении — успехи восточнее Купянска-Узлового. В самом Купянске идут позиционные бои. На Богуславском направлении ВС РФ продвигаются в районе Боровой. На Волчанском — продвижение в районе Верхней Писаревки в сторону Лосевки и Бугаевки. Идут бои восточнее Волчанских Хуторов в районе Бочково и Охримовки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском участке есть локальные изменения к востоку от Купянска-Узлового; на севере направления российские подразделения пробиваются к Колодезному.

«На Харьковском участке ВС РФ продвинулись в районе Липцев и немного в районе Волчанска. Наши зачищают леса на востоке от Верхней Писаревки», — заявил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия
Украина
Харьковская область
ВС РФ
спецоперации
наступления
Егор Зверев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.