Почему не работает Telegram сегодня, 5 апреля: сбои, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 5 апреля: сбои, когда заблокируют

Сегодня, 5 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда мессенджер заблокируют полностью в России?

Где не работает Telegram 5 апреля

Сотни жалоб на Telegram поступают от российских пользователей ежедневно, обращения фиксируются на мониторинговых ресурсах. В них говорится, что через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более двух с половиной сотен жалоб за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 38%, Санкт-Петербурга — 9%, Красноярского, Краснодарского края, Свердловской, Московской, Омской областей — по 5%, Татарстана — 4%, Ростовской области — 3%, Алтайского края, Нижегородской, Иркутской областей, Приморского края — по 3%, Самарской, Саратовской, Новосибирской областей, Камчатского края, Курской области, Башкирии — по 2%, Калининградской области — 1%.

Почему не работает Telegram 5 апреля, замедление

С начала февраля Роскомнадзор принимает меры в отношении Telegram. Регулятор пояснил, что мессенджер не следует российским законам; в случае дальнейших нарушений ограничения будут усилены.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он подчеркнул, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда Telegram заблокируют полностью в России

Ранее в Сети распространились сообщения о полной блокировке Telegram в России в первых числах апреля. СМИ ссылались на «источники в Кремле», утверждая, что решение якобы уже принято.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«[Telegram должен] найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он.

Судьба Telegram уже решена, предположил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев. Он не исключил, что в начале апреля мессенджер будет полностью заглушен.

Матвейчев добавил, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на выполнение требования российских властей.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

