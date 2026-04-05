Налет на промзону в Кстово, удар по медикам: как ВСУ атакуют РФ 5 апреля

По данным Минобороны РФ, накануне средства ПВО уничтожили 87 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, силы ПВО отразили массированную атаку из 30 беспилотников над промзоной Кстовского района в Нижегородской области, из-за падения обломков загорелись два объекта на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Вооруженные силы Украины также ударили БПЛА по машине скорой помощи в Запорожской области. Подробности — в материале NEWS.ru.

Над российскими регионами уничтожили 87 беспилотников в ночь на 5 апреля

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.

«В течение прошедшей ночи в период с 22:00 мск 4 апреля до 08:00 мск 5 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

ПВО РФ

Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в запорожском селе Жовтневом

ВСУ ударили БПЛА по машине скорой помощи в Запорожской области, сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения региона. По информации ведомства, никто не пострадал.

«В селе Жовтневом Токмакского муниципального округа беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи во время вызова к пациенту», — сказано в сообщении.

ВСУ 34 раза за сутки применили артиллерию по Курской области

ВСУ 34 раза за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на платформе MAX. По его словам, никто не пострадал.

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 4 апреля до 07:00 5 апреля сбито 48 вражеских беспилотников различного типа. 34 раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — отметил Хинштейн.

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали семь человек

Семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа, заявил в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще двоих мужчин обследуют. Транспортное средство повреждено.



«Сегодня большой православный праздник, однако для врага нет ничего святого, и в этот светлый день они пытаются лишить жизни мирных жителей. Пострадали семь человек», — отметил он.

Два объекта ЛУКОЙЛа под Нижним Новгородом пострадали при атаке БПЛА

Силы ПВО отразили массированную атаку из 30 беспилотников над промзоной Кстовского района, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Из-за падения обломков загорелись два объекта на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько частных домов. По словам главы региона, пожары уже локализованы, а специалисты оперативно восстанавливают подачу электричества жителям.

«Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил губернатор.

При атаке БПЛА на Донецк ранены пять мирных жителей

Число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в Буденновском районе города при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.

«В Буденновском районе Донецка при атаке ударного БПЛА ВФУ пострадали женщины 1939, 1957, 1958, 1970 г. р., мужчина 1964 г. р. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены остекление четырех многоквартирных домов, теплотрасса», — написал он.

Атака ВСУ на Севск Брянской области привела к гибели сотрудника дорожного предприятия

В городе Севске при атаке дрона погиб сотрудник предприятия, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования и пообещал помочь родственникам погибшего.



«Атаковали с помощью БПЛА город Севск Севского района. В результате целенаправленного удара по территории „Севское ДРСУ“, к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — заявил Богомаз.

Около 40 тыс. человек остались без света в Запорожской области

Около 40 тыс. абонентов остаются без света после атаки противника на Запорожскую область, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, пришлось задействовать 16 аварийных бригад, которые работают над восстановлением электроснабжения.

«На данный момент без электричества остается около 40 тыс. абонентов. Восстановлением электроснабжения занимаются 16 аварийных бригад „Россетей“. Ожидаемое время частичного восстановления электроснабжения в юго-западной части — в течение суток», — заявил глава региона.

