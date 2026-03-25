25 марта 2026 в 17:23

Военкор ответил, стоит ли бояться возможного появления дронов Sparta у ВСУ

Военкор Мамсуров: дроны Sparta не помогут ВСУ на поле боя

Военнослужащий ВСУ
Немецкие дроны Sparta не смогут улучшить положения Вооруженных сил Украины на поле боя, заявил NEWS.ru военный корреспондент «Соловьев LIVE» Георгий Мамсуров. По его словам, подобные технологии уже давно применяются в зоне боевых действий в кустарных условиях.

[Беспилотники Sparta] — это так называемые дроны-матки. Зная ВСУ, им будут поставлять их, как всегда, в колоссальном объеме. Но, в принципе, эта разработка не принесет на фронт ничего кардинально нового. Это уже используется кустарным образом. Единственное, из-за таких дронов опасная зона выросла с 20–30 километров от линии соприкосновения до 50–60 и зачастую даже до 100 километров, — поделился Мамсуров.

Он отметил, что в настоящее время активно используются крупные БПЛА типа «Баба-яга» с радиоретранслятором. По словам Мамсурова, на них крепятся несколько FPV-аппаратов, способных поражать противника на одном заряде батареи. Военкор пояснил, что они работают от основного беспилотника, который сам летит на 30–40 километров и позволяет FPV-дрону пролететь еще 20–30 километров.

На самом деле, с такими дронами работают и украинские, и российские военные. Недавно диверсионно-разведывательный отряд «Алания» на моих глазах в Запорожской области отработал дроном-маткой. Правда, к нему был прикреплен один беспилотник, но тем не менее. Также ВС России работают с ретрансляторами, — заключил Мамсуров.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВСУ могут получить новые беспилотники, способные нести FPV-дроны. По его словам, разработкой линейки БПЛА под названием Sparta занимается немецкая компания Quantum Systems.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
