Военкор ответил, стоит ли бояться возможного появления дронов Sparta у ВСУ

Немецкие дроны Sparta не смогут улучшить положения Вооруженных сил Украины на поле боя, заявил NEWS.ru военный корреспондент «Соловьев LIVE» Георгий Мамсуров. По его словам, подобные технологии уже давно применяются в зоне боевых действий в кустарных условиях.

[Беспилотники Sparta] — это так называемые дроны-матки. Зная ВСУ, им будут поставлять их, как всегда, в колоссальном объеме. Но, в принципе, эта разработка не принесет на фронт ничего кардинально нового. Это уже используется кустарным образом. Единственное, из-за таких дронов опасная зона выросла с 20–30 километров от линии соприкосновения до 50–60 и зачастую даже до 100 километров, — поделился Мамсуров.

Он отметил, что в настоящее время активно используются крупные БПЛА типа «Баба-яга» с радиоретранслятором. По словам Мамсурова, на них крепятся несколько FPV-аппаратов, способных поражать противника на одном заряде батареи. Военкор пояснил, что они работают от основного беспилотника, который сам летит на 30–40 километров и позволяет FPV-дрону пролететь еще 20–30 километров.

На самом деле, с такими дронами работают и украинские, и российские военные. Недавно диверсионно-разведывательный отряд «Алания» на моих глазах в Запорожской области отработал дроном-маткой. Правда, к нему был прикреплен один беспилотник, но тем не менее. Также ВС России работают с ретрансляторами, — заключил Мамсуров.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВСУ могут получить новые беспилотники, способные нести FPV-дроны. По его словам, разработкой линейки БПЛА под названием Sparta занимается немецкая компания Quantum Systems.