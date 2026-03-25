В ВСУ могут поступить немецкие беспилотники серии Sparta

Новые беспилотники-носители FPV-дронов могут появиться на вооружении ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Разработку линейки БПЛА под названием Sparta ведет компания Quantum Systems из Германии.

Новые системы обладают улучшенными характеристиками по сравнению с уже используемыми моделями, увеличены дальность полета и грузоподъемность. Максимальный радиус действия достигает 200 километров, масса аппарата составляет около 23 килограммов, а полезная нагрузка — до восьми килограммов. Один беспилотник способен транспортировать два заряженных FPV-дрона. Испытания образцов завершились в конце 2025 года, после чего было принято решение о запуске серийного производства.

Ожидается, что первые партии техники могут поступить в распоряжение украинских подразделений к концу августа 2026 года. В настоящее время применяются аналогичные устройства самолетного типа с дальностью до 60 километров.

