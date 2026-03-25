25 марта 2026 в 12:51

В ВСУ могут поступить немецкие беспилотники серии Sparta

Военкор Поддубный предупредил о скором появлении немецкого дрона Sparta у ВСУ

Военнослужащий ВСУ
Новые беспилотники-носители FPV-дронов могут появиться на вооружении ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Разработку линейки БПЛА под названием Sparta ведет компания Quantum Systems из Германии.

Новый беспилотник-носитель FPV-дронов в ближайшее время появится на вооружении противника. Немецкая компания Quantum Systems разработала для ВСУ линейку беспилотников серии Sparta, — написал Поддубный.

Новые системы обладают улучшенными характеристиками по сравнению с уже используемыми моделями, увеличены дальность полета и грузоподъемность. Максимальный радиус действия достигает 200 километров, масса аппарата составляет около 23 килограммов, а полезная нагрузка — до восьми килограммов. Один беспилотник способен транспортировать два заряженных FPV-дрона. Испытания образцов завершились в конце 2025 года, после чего было принято решение о запуске серийного производства.

Ожидается, что первые партии техники могут поступить в распоряжение украинских подразделений к концу августа 2026 года. В настоящее время применяются аналогичные устройства самолетного типа с дальностью до 60 километров.

Ранее сообщалось, что первый тестовый полет беспилотника между Россией и Китаем пройдет летом 2026 года в Благовещенске. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Берега вкуса». В Минтрансе также прорабатывают возможность запуска беспилотного движения по транспортному коридору «Приморье-2». Этот маршрут является одним из ключевых для грузовых перевозок между двумя странами.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

