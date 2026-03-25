Российская «Жар-птица» и китайский «Феникс» впервые встретятся на границе Минтранс анонсировал первый тестовый полет БПЛА между Россией и КНР

Первый тестовый полет беспилотника между Россией и Китаем пройдет летом 2026 года в Благовещенске, сообщила пресс-служба Минтранса. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Берега вкуса».

Дроны, стилизованные под Жар-птицу и китайского Феникса, одновременно взлетят с набережных двух стран, пересекут границу и встретятся в воздухе, — сказано в сообщении.

В Минтрансе также прорабатывают возможность запуска беспилотного движения по транспортному коридору «Приморье-2». Этот маршрут является одним из ключевых для грузовых перевозок между двумя странами.

Замминистра транспорта Борис Ташимов отметил, что идея заслуживает внимания и может стать важным этапом в развитии трансграничной беспилотной логистики. Он добавил, что ее проработают в рамках рабочей группы и обсудят с профильными ведомствами. Стороны договорились обмениваться данными о работе беспилотных систем, планах развития инфраструктуры и нормативном регулировании в этой сфере.

Ранее генеральный директор Ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что Россия демонстрирует высокие темпы локализации производства гражданских беспилотников. По его словам, отечественная промышленность смогла преодолеть сложности с комплектующими, которые существовали в начале 2022 года.