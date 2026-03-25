Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 11:51

Российская «Жар-птица» и китайский «Феникс» впервые встретятся на границе

Минтранс анонсировал первый тестовый полет БПЛА между Россией и КНР

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Первый тестовый полет беспилотника между Россией и Китаем пройдет летом 2026 года в Благовещенске, сообщила пресс-служба Минтранса. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Берега вкуса».

Дроны, стилизованные под Жар-птицу и китайского Феникса, одновременно взлетят с набережных двух стран, пересекут границу и встретятся в воздухе, — сказано в сообщении.

В Минтрансе также прорабатывают возможность запуска беспилотного движения по транспортному коридору «Приморье-2». Этот маршрут является одним из ключевых для грузовых перевозок между двумя странами.

Замминистра транспорта Борис Ташимов отметил, что идея заслуживает внимания и может стать важным этапом в развитии трансграничной беспилотной логистики. Он добавил, что ее проработают в рамках рабочей группы и обсудят с профильными ведомствами. Стороны договорились обмениваться данными о работе беспилотных систем, планах развития инфраструктуры и нормативном регулировании в этой сфере.

Ранее генеральный директор Ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что Россия демонстрирует высокие темпы локализации производства гражданских беспилотников. По его словам, отечественная промышленность смогла преодолеть сложности с комплектующими, которые существовали в начале 2022 года.

Россия
Китай
беспилотники
Минтранс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки обяжут звонить клиентам сразу после блокировки счетов
Жена бойца СВО рассказала, как помогла мужу после ранения
Памфилова заявила об улучшении работы ЦИК за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.