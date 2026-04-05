ВСУ 34 раза применили артиллерию по Курской области

05 апреля 2026 в 10:16

Хинштейн: артиллерия ВСУ 34 раза за сутки открыла огонь по Курской области

Фото: МО РФ
ВСУ 34 раза за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на платформе MAX. По его словам, никто не пострадал.

Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 4 апреля до 07:00 5 апреля сбито 48 вражеских беспилотников различного типа. 34 раза враг применил артиллерию по отселенным районам, — отметил Хинштейн.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша информировал, что два жителя Калуги пострадали в результате атаки ВСУ. Глава региона уточнил, что раненые получили осколочные поражения. Всего в области сбили два дрона, добавил Шапша.

Кроме того, глава Таганрога Светлана Камбулова рассказал, что после ночной атаки беспилотников в городе зафиксированы серьезные разрушения инфраструктуры и жилого фонда. В результате налета один человек погиб, еще восемь горожан обратились за медицинской помощью. По уточненным данным администрации, осколками и ударной волной повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов.

