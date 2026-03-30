30 марта 2026 в 08:39

Раскрыты последствия атаки БПЛА в Таганроге

В Таганроге в результате ночного налета дронов погиб человек и повреждена школа

Фото: Социальные сети
Масштабные повреждения инфраструктуры и жилого сектора зафиксированы в Таганроге после ночной атаки беспилотников, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. В результате налета погиб один человек, еще восемь местных жителей обратились за медицинской помощью.

По уточненным данным властей, осколками и взрывной волной повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также выбито остекление в одной из городских школ. Из-за угрозы безопасности жильцы дома на улице Свободы были экстренно эвакуированы, а прилегающая территория временно перекрыта для работы саперов.

Повреждения получили также три предприятия, — добавила Камбулова.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о массированной атаке на регион поздно вечером 29 марта и ночью. Он подтвердил информацию о том, что есть погибший и пострадавшие.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

