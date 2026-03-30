ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 60 БПЛА Более 60 БПЛА уничтожено в Таганроге и шести районах Ростовской области

Поздно вечером и ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, есть погибший и пострадавшие в Таганроге. Одна из них находится в больнице. Среди поврежденных указано здание школы. Всего частично разрушены и повреждены: 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей, уточнил губернатор.

В ходе массированной атаки отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА в городе Таганроге и еще в шести районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском, — отметил он.

По словам Слюсаря, с самыми большими последствиями на земле столкнулся Таганрог — при падении обломков вспыхнули несколько жилых домов и автомобилей. Жителей эвакуировали. Сейчас все возгорания ликвидированы.

Утром 29 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 203 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.