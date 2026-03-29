Силы ПВО сбили за ночь 203 беспилотника над 20 российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 203 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, воздушные атаки ВСУ были отражены в 20 российских регионах и над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что вражеские дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также средства ПВО сбили их над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над водами Черного моря.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области за ночь 29 марта были сбиты 27 беспилотников, поврежден порт Усть-Луга. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, пострадавших среди людей нет, отражение атаки продолжается. Спасатели работают на месте возгорания в порту Усть-Луга.