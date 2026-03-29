Число сбитых БПЛА в Ленинградской области значительно выросло

29 марта 2026 в 05:18

Число сбитых над Ленобластью БПЛА достигло 27, порт Усть-Луга поврежден

В Ленинградской области за ночь были сбиты 27 беспилотников, поврежден порт Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Пострадавших среди людей нет, отражение атаки продолжается.

Сбито 27 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших. Отражение атаки продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Сокольским округом Вологодской области. Как уточнил губернатор Георгий Филимонов, в результате происшествия нет пострадавших и разрушений.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

Кроме того, бойцы группировки войск «Север» помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара БПЛА по автомобилю на Сумском направлении. По словам командира отряда с позывным Пуля, по машине ударил «ждун», то есть дрон-камикадзе, установленный в засаде

