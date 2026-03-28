Дрон ВСУ провалил атаку на российский регион В результате атаки ВСУ на Вологодскую область никто не пострадал

Средства противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над Сокольским округом Вологодской области, написал в Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов. По его словам, в результате происшествия нет пострадавших и разрушений. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Над Сокольским округом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем, — написал Филимонов.

Ранее стало известно, что украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца. По словам Филимонова, на месте падения обломков работали сотрудники спецслужб.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. За два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа. Атака пришлась на период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областями. Дежурные средства ПВО сработали оперативно, не допустив поражения гражданских объектов.