Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск

Решающее сражение за Славянск и Краматорск может состояться в апреле, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, для этого Вооруженным силам России следует в первую очередь освободить Константиновку.

Давайте начнем с самого главного — с боя за Константиновку. Когда российская армия ее освободит, то откроется стратегический путь как на Славянск, так и на Краматорск. Это самое главное. Когда может начаться битва за эту укрепленную агломерацию на этом участке фронта? Здесь все будет зависеть от того, когда мы освободим Константиновку. Там сейчас идут бои. Я думаю, что основное сражение за Славянск и Краматорск начнется в апреле — либо в десятых, либо в двадцатых числах. Мне бы очень хотелось, чтобы они были освобождены ко Дню Победы. Хотя это сейчас не модно связывать с какими-то определенными праздниками, — прокомментировал Баранец.

Он подчеркнул, что Константиновка является ключевым укрепленным пунктом ВСУ, и российские командующие избегают лобовых атак, чтобы минимизировать потери среди своих солдат. По словам военного обозревателя, ВС России уже имеют отработанную тактику: первым делом войска окружают город, перерезают пути снабжения и вынуждают украинских военных испытывать острую нехватку боеприпасов, личного состава, техники и подкреплений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные укрепили свои позиции в центре Константиновки. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается на востоке города и в районе железнодорожного вокзала.