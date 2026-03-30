Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:06

Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск

Полковник Баранец: сражение за Славянск и Краматорск начнется в апреле

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Решающее сражение за Славянск и Краматорск может состояться в апреле, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, для этого Вооруженным силам России следует в первую очередь освободить Константиновку.

Давайте начнем с самого главного — с боя за Константиновку. Когда российская армия ее освободит, то откроется стратегический путь как на Славянск, так и на Краматорск. Это самое главное. Когда может начаться битва за эту укрепленную агломерацию на этом участке фронта? Здесь все будет зависеть от того, когда мы освободим Константиновку. Там сейчас идут бои. Я думаю, что основное сражение за Славянск и Краматорск начнется в апреле — либо в десятых, либо в двадцатых числах. Мне бы очень хотелось, чтобы они были освобождены ко Дню Победы. Хотя это сейчас не модно связывать с какими-то определенными праздниками, — прокомментировал Баранец.

Он подчеркнул, что Константиновка является ключевым укрепленным пунктом ВСУ, и российские командующие избегают лобовых атак, чтобы минимизировать потери среди своих солдат. По словам военного обозревателя, ВС России уже имеют отработанную тактику: первым делом войска окружают город, перерезают пути снабжения и вынуждают украинских военных испытывать острую нехватку боеприпасов, личного состава, техники и подкреплений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные укрепили свои позиции в центре Константиновки. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается на востоке города и в районе железнодорожного вокзала.

Славянск
Краматорск
СВО
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности
Пугачева поздравила единственную внучку с 14-летием
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.