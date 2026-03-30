30 марта 2026 в 09:51

Пушилин отметил успехи российских военных в одном из городов ДНР

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российские военные улучшили позиции в центре Константиновки, заявил в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, похожая ситуация сложилась на востоке города и в районе железнодорожного вокзала.

На Константиновском направлении мы основные боевые действия фиксируем в центральной части Константиновки, где улучшены наши позиции, — сказал Пушилин.

Ранее представители российских силовых структур сообщили, что подразделения ВСУ, удерживающие позиции в населенном пункте Николаевка под Славянском, оказалась в критическом положении. Силы противника фактически попали в огневой мешок. Ситуация для ВСУ осложнилась после недавнего освобождения поселка Брусовка, что позволило российским силам усилить давление с севера. Военные эксперты называют Николаевку стратегически важным пунктом, так как это последнее поселение на пути к Славянску с восточной стороны.

До этого бойцы ВСУ подтвердили начало боев за Славянск и Краматорск в ДНР. По словам источника, больше всего местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, которые регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
