В МИД рассказали о попытках Лондона захватить связанные с РФ суда Посол Келин: атаки Британии на связанные с РФ суда не останутся без ответа

Россия готовит ответные меры на агрессивные действия Великобритании, заявил РИА Новости посол РФ в стране Андрей Келин. Он напомнил, что с марта Лондон разрешил себе досматривать суда так называемого «теневого флота», которые следуют транзитом через территориальные воды страны.

Расширение санкций касается и судов, которые следуют в Ла-Манше. Лондон также намерен полностью перекрыть доступ в свои воды для попавших под ограничения кораблей.

Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом, — сказал Келин.

Посол призвал Лондон хорошо подумать о последствиях. Он предупредил: за захватом судов неизбежно последуют судебные иски от владельцев кораблей и огромные сопутствующие издержки.

Ранее дипломат обратил внимание, что британцы устали от антироссийских санкций, которые бьют по их карманам. Он отметил, что далеко не все жители королевства поддерживают конфронтационный настрой своих властей. На фоне таких настроений ряд политических сил в Великобритании высказывают альтернативную точку зрения по отношениям с Россией. Например, движение «зеленых» недавно предлагало вести диалог с Москвой.