«Абсолютно неприемлемо»: в МИД РФ оценили шаги Запада в Мировом океане

Москва считает абсолютно неприемлемой ситуацию с противозаконными действиями западных стран в Мировом океане, следует из официального заявления МИД РФ. В ведомстве указали, что Франция, Швеция и Финляндия безнаказанно останавливают и уводят в свои порты неугодные суда, объясняя это нарушением неких «международных» санкций.

Ситуация, складывающаяся в Мировом океане в последнее время, становится абсолютно неприемлемой. Европейские государства, такие как Франция, Швеция и Финляндия, безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то «международных» санкций, — говорится в заявлении.

В МИД РФ выразили уверенность, что мировое сообщество осознает угрозы и риски, связанные с попытками Запада превратить Мировой океан в зону конфронтации. Там отметили, что западные страны осуществляют разбой на морских коммуникациях, прикрываясь выдуманным определением «теневой флот». Россия призвала поддерживать режим Конвенции ООН по морскому праву и не поддаваться неоколониальному диктату Запада.

Ранее стало известно, что после полугодового пребывания в египетском порту Суэц восемь российских моряков с танкера «Дигнити» получили на руки документы и готовятся к возвращению домой. Экипаж находился на арестованном судне с сентября 2025 года, практически не имея доступа к продовольствию и электричеству. Причиной задержания танкера стала задолженность судовладельца — компании «Арго Танкер Групп» — перед администрацией Суэцкого канала.