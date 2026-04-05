В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом В Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом

В Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. По его словам, на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы, — написал Кравченко.

Ранее в Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Пострадавших нет, на одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.