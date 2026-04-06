Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами МВД предупредило россиян о схемах мошенников с имитацией инвестиционных платформ

МВД России предупредило россиян о мошеннической схеме с имитацией инвестиционных платформ и использованием ботов, передает ТАСС. Злоумышленники через рекламу и личные сообщения предлагают пользователям торговать криптовалютой, акциями или цифровыми активами с гарантированной прибылью.

Одной из наиболее массовых схем является имитация инвестиционных платформ с использованием ботов. Злоумышленники через рекламу в каналах, личные сообщения или тематические группы предлагают торговать криптовалютой, акциями или цифровыми активами с гарантированной прибылью, — сказано в сообщении.

Сотрудники МВД пояснили, что после внесения начальной суммы жертве демонстрируют «прибыль» для побуждения внести больше средств, включая кредиты или микрозаймы. В итоге пользователи теряют деньги, а злоумышленники остаются безнаказанными до момента вмешательства правоохранительных органов.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.