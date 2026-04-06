Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки

Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки Fars: после разрешения властей Ирана через Ормузский пролив прошли 15 кораблей

Через Ормузский пролив прошло 15 судов после получения разрешения иранских властей, передает агентство Fars. Корабли направились по своим маршрутам.

Отмечается, что все эти суда прошли через пролив за сутки. Какие именно это были суда — не уточняется.

Ранее глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что сроки возобновления движения судов через Ормузский пролив определяет исключительно иранская сторона. По словам госсекретаря, навигация может быть восстановлена в любой момент, если Тегеран перестанет чинить препятствия международному судоходству.

Кроме того, по данным источников, Объединенные Арабские Эмираты готовы задействовать свои военно-морские силы для разблокирования Ормузского пролива. Отмечается, что ОАЭ совместно с Бахрейном разрабатывают проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предоставил бы им полномочия на проведение операций по восстановлению навигации в проливе.