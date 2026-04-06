Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки

Автовладельцы обязаны уведомлять ГАИ о смене постоянной регистрации в течение десяти дней, сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский. Нарушение этого правила грозит штрафом до 2 тыс. рублей.

Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию. Нарушение этого правила грозит штрафом от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, — сказал Хаминский.

Юрист подчеркнул, что уведомление необходимо для внесения актуального адреса владельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства. Он рекомендовал водителям проверять документы при любом изменении персональных данных, чтобы избежать штрафов.

Ранее сообщалось, что среди новых автомобилей стоимостью от 1 до 3 млн рублей покупатели проявляют наибольший интерес к Lada, российско-китайской новинке 2025 года Tenet и китайскому Haval. Чаще всего автолюбители добавляют именно эти модели в «Избранное».