Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожили гексакоптеры и бронированную машину ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 апреля?

Группировка войск «Юг» уничтожила гексакоптеры и бронетехнику ВСУ

«В результате точечных ударов FPV-дронами были сбиты два гексакоптера R-18 „Баба-яга“. В ходе мониторинга линии боевого соприкосновения средствами воздушной разведки были обнаружены два тяжелых дрона ВСУ, предназначенных для нанесения бомбовых ударов по укрепленным сооружениям и технике. Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов. В результате перехвата оба гексакоптера поражены», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы группировки уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника, осуществлявших ротацию живой силы, подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции.

Пушилин рассказал, где российские войска ведут ожесточенные бои

Вооруженные силы России ведут ожесточенные бои в районе населенного пункта Гришино, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы продвинулись к Сергеевке, Новоалександровке и Васильевке.

«В районе Гришино идут достаточно серьезные боевые действия. Группировка войск „Центр“ продвигается к населенному пункту Сергеевка. В самом направлении населенного пункта Гришино противник пытался контратаковать — и Abrams, и Bradley, но наши бойцы справились с этой задачей», — сообщил он.

ВС России продвинулись к Константиновке в районе Новодмитровки

Вооруженные силы России продвигаются к Константиновке по флангам рядом с Илиновкой и Новодмитровкой, сообщил Пушилин. По его словам, ВСУ пытаются удержаться в промзоне города. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

«На Константиновском направлении наши подразделения продолжают продвигаться по флангам в районе Ильиновки и Новодмитровки. В самой Константиновке боевые действия идут в районе железнодорожного вокзала, в центральной части. Противник пытается удержаться и закрепиться в промзоне. Но наши подразделения приближают освобождение этого населенного пункта», — уточнил Пушилин.

Связисты сорвали попытку ВСУ нарушить управление у Краматорска

Связисты 3-го армейского корпуса Южной группировки войск предотвратили попытку ВСУ нарушить управление подразделениями на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие батальона связи 3-го армейского корпуса Южной группировки войск предотвратили попытку противника нарушить управление нашими подразделениями на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции», — сказали там.

Как сообщили в МО РФ, ВСУ нанесли удар по ретранслятору радиосвязи и дублирующей проводной линии. Дежурные команды батальона оперативно устранили повреждения и восстановили управление.

