Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор

Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор Адвокат Вершинин: СМИ могут вынуждать свидетелей давать обвинительные показания

Медийное давление может вынудить свидетелей дать обвинительные показания, чтобы соответствовать общественному настроению, заявил NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, особенно заметно влияние публичности на процесс, если в разбирательстве участвуют присяжные заседатели.

Публичность может ощутимо влиять на исход судебного заседания. Нужно понимать, что особенно сильно освещение дела отражается на процессе с участием присяжных. У них формируется предубеждение посредством СМИ, что подсудимый заведомо виновен. Под влиянием СМИ часто свидетели стараются дать обвинительные показания, чтобы соответствовать общественному мнению. Для пострадавшей стороны средства массовой информации выступают гарантом привлечения обвиняемого к ответственности. Кстати последний, даже в случае оправдательного приговора, продолжает нести бремя позора из-за сформированного СМИ образа преступника, — сказал Вершинин.

Он отметил, что доступны меры по ограничению такого влияния на процесс. По словам адвоката, можно ходатайствовать о роспуске коллегии присяжных, если они ознакомились с обвинительными материалами в прессе.

На фоне создания средствами массовой информации намеренно негативного образа полезно использовать некоторые ограничивающие меры. Это можно сделать следующими способами. Первое, роспуск коллегии присяжных в случае ознакомления с новостными материалами, которые можно трактовать как однозначно обвинительные. Ограничения в информировании общественности касательно деталей и подробностей процесса. Повышение медиаграмотности для судей и правоохранительных органов, чтобы эффективно противостоять агрессивной атаке СМИ. Также запрет на фото- и видеосъемку в зале суда, — подытожил Вершинин.

Ранее адвокат пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Людмила Айвар заявила, что ни одна из сторон уголовного дела не осталась довольна решением суда. По ее словам, приговор 2-го Западного окружного военного суда обжаловали все 19 осужденных, их защитники, а также потерпевшие.