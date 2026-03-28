Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 05:23

Никто из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не согласился с приговором

Адвокат Айвар: все фигуранты дела о «Крокусе» и потерпевшие обжаловали приговор

Оглашение приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в помещении Московского городского суда Оглашение приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в помещении Московского городского суда Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ни одна из сторон уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не осталась довольна решением суда. Приговор 2-го Западного окружного военного суда обжаловали все 19 осужденных, их защитники, а также потерпевшие, сообщила адвокат пострадавших Людмила Айвар в беседе с ТАСС.

Апелляционные жалобы поданы всеми участниками процесса. Дата заседания в апелляционной инстанции будет назначена позже.

Все 19 человек, осужденные по уголовному делу о теракте, их защитники, а также потерпевшие, чьи интересы мы представляем в суде, подали апелляционной жалобы на приговор 2-го Западного окружного военного суда, — сказала собеседница агентства.

Осужденные считают приговор чрезмерно суровым, потерпевшие — излишне мягким. Защита потерпевших также требует провести комплексные посмертные экспертизы в отношении тех, кто умер после трагедии, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии. По словам адвоката Игоря Трунова, если будет установлена причинно-следственная связь с терактом, ответственность за их смерть ляжет на осужденных, а приговор подлежит пересмотру.

Ранее жителя Ивановской области приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за оправдание теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном.

приговоры
Крокус Сити Холл
обжалование
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Никто из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не согласился с приговором
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.