Никто из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не согласился с приговором

Оглашение приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в помещении Московского городского суда

Адвокат Айвар: все фигуранты дела о «Крокусе» и потерпевшие обжаловали приговор

Ни одна из сторон уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не осталась довольна решением суда. Приговор 2-го Западного окружного военного суда обжаловали все 19 осужденных, их защитники, а также потерпевшие, сообщила адвокат пострадавших Людмила Айвар в беседе с ТАСС.

Апелляционные жалобы поданы всеми участниками процесса. Дата заседания в апелляционной инстанции будет назначена позже.

Все 19 человек, осужденные по уголовному делу о теракте, их защитники, а также потерпевшие, чьи интересы мы представляем в суде, подали апелляционной жалобы на приговор 2-го Западного окружного военного суда, — сказала собеседница агентства.

Осужденные считают приговор чрезмерно суровым, потерпевшие — излишне мягким. Защита потерпевших также требует провести комплексные посмертные экспертизы в отношении тех, кто умер после трагедии, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии. По словам адвоката Игоря Трунова, если будет установлена причинно-следственная связь с терактом, ответственность за их смерть ляжет на осужденных, а приговор подлежит пересмотру.

Ранее жителя Ивановской области приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за оправдание теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном.