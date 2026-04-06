06 апреля 2026 в 06:00

Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме

Нутрициолог Чаевская: избыток воды в организме нагружает почки и сердце

Миф, что необходимо выпивать два литра воды в день, может быть опасен, так как избыток жидкости создает критическую нагрузку на почки и сердце, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, не всегда следует слепо следовать рекомендациям блогеров из интернета.

Миф о двух литрах воды: как мы медленно топим свои почки по совету блогеров. Данную норму нужно считать индивидуально. Рекомендация пить два литра воды в день стала почти универсальным правилом ЗОЖ. Но в реальности такой подход может быть не только бесполезным, но и вредным. Идея о фиксированной для всех норме появилась как усредненная информация, но она не учитывает массу тела, уровень физической активности, температуру окружающей среды, питание и состояние здоровья. При избытке воды в организме нарушается водно-солевой баланс, увеличивается нагрузка на почки, а также может повышаться нагрузка на сердце, — сказала Чаевская.

Она отметила, что одним из базовых ориентиров является 30–35 мл воды на 1 кг массы тела. По словам нутрициолога, это не строгая норма, а отправная точка. Также специалист добавила, что важно учитывать обстоятельства: в жару и при высокой физической активности потребность в воде увеличивается, а при малой подвижности и высоком содержании овощей в рационе — немного снижается.

Ранее врач Елена Кунаковская заявила, что утреннее употребление алкоголя после похмелья может привести к образованию тромба, инфаркту, инсульту или гипертоническому кризу. Она посоветовала восстанавливаться с помощью сна и питьевой воды, избегая новой порции спиртного.

