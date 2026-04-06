Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока

Биолог Опарин: березовый сок снижает уровень холестерина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Березовый сок помогает снизить уровень холестерина и нормализовать работу внутренних органов, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, насыщение организма витаминами группы B и С делает этот напиток полезным для организма.

Березовый сок помогает снизить уровень холестерина и улучшает метаболизм, выводит токсины, нормализует работу печени и почек, поддерживает иммунитет организма и насыщает его ценными микроэлементами — калием, кальцием, магнием, натрием, марганцем, железом, медью, а также витаминами группы B и C. Есть и противопоказания. Напиток не стоит употреблять в случае индивидуальной непереносимости, а также при хронических заболеваниях печени или почек, — сказал Опарин.

Ранее эколог Сергей Пальчиков заявил, что за сбор березового сока в черте города предусмотрен штраф от 3,5 тыс. до 4 тыс. рублей. По его словам, повреждать зеленые насаждения также недопустимо на особо охраняемых природных территориях.

Здоровье
биологи
советы
напитки
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Московский регион вернулись утренние заморозки
В Госдуме обратились к странам, поддерживающим Украину
Володин объяснил, почему переживающему кризис ЕС нужна Украина
В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Появились новые подробности состояния отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

