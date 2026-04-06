Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока

Березовый сок помогает снизить уровень холестерина и нормализовать работу внутренних органов, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, насыщение организма витаминами группы B и С делает этот напиток полезным для организма.

Березовый сок помогает снизить уровень холестерина и улучшает метаболизм, выводит токсины, нормализует работу печени и почек, поддерживает иммунитет организма и насыщает его ценными микроэлементами — калием, кальцием, магнием, натрием, марганцем, железом, медью, а также витаминами группы B и C. Есть и противопоказания. Напиток не стоит употреблять в случае индивидуальной непереносимости, а также при хронических заболеваниях печени или почек, — сказал Опарин.

Ранее эколог Сергей Пальчиков заявил, что за сбор березового сока в черте города предусмотрен штраф от 3,5 тыс. до 4 тыс. рублей. По его словам, повреждать зеленые насаждения также недопустимо на особо охраняемых природных территориях.