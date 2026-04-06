Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Обломки беспилотников также оказались на территории нескольких предприятий.

Ранее в Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. На одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

Позже стало известно, что в Новороссийске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. По словам Андрея Кравченко, на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил: в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.