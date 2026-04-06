Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане Появились кадры прорыва плотины в Дагестане и затопления населенного пункта

Опубликованы кадры прорыва плотины в Дагестане в поселке Мамедкала. Поток воды затопил населенный пункт и смыл несколько автомобилей, в том числе с детьми, сообщил NEWS.ru очевидец с места событий.

Автор видео сообщил, что поселок пострадал всего за несколько часов, а вода снесла машины с моста и затопила улицы. На кадрах видно, что в районе действуют спасательные службы, передвигаются КамАЗы с людьми, а грузовые машины частично ушли под воду.

Спасатели продолжают работы по эвакуации людей и оказанию помощи пострадавшим. Власти контролируют ситуацию и оценивают масштаб разрушений в поселке.

Ранее в дагестанском селе Акка Табасаранского района трактор угодил в бурную реку. Инцидент случился во время устранения последствий обвала. На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, видно, что транспорт застрял посреди реки. Водитель сумел самостоятельно выбраться из кабины.

До этого сообщалось, что семь дагестанских сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах, куда планируют направить более 4 тыс. жителей республики. По предварительным данным, в Дербентском районе уже эвакуировано около 800 домов, в селе Каракюре тысяча человек ожидают помощи спасателей.