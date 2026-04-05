Тракторист угодил в бурную реку в Дагестане Трактор утонул во время ликвидации последствий камнепада в Дагестане

В дагестанском селе Акка Табасаранского района трактор угодил в бурную реку во время работ, передает РЕН ТВ. Инцидент случился во время устранения последствий обвала.

На кадрах, разлетевшихся по соцсетям, видно, что трактор застрял посреди реки, которую неудачно попытался форсировать. Водитель проявил хладнокровие и сумел самостоятельно выбраться из кабины. По предварительным данным, мужчина не получил серьезных травм и его жизни ничего не угрожает.

Ранее камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что от транспортного сообщения оказались отрезаны 53 населенных пункта Чародинского района. Для расчистки завалов направлена специализированная техника.

До этого последствия наводнения в Махачкале попало на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС, сотни человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за риска переполнения водохранилища.