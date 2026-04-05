05 апреля 2026 в 18:48

МЧС начало частичную эвакуацию населения в Дагестане

МЧС приступило к частичной эвакуации жителей Дербентского района Дагестана

Фото: РИА Новости
Чрезвычайные службы начали частичную эвакуацию населенных пунктов Дербентского района Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. По информации ведомства, причиной стало переполнение водохранилища.

В результате переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе существует угроза подтопления микрорайонов пос. Мамедкала (Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы). В превентивных целях проводится эвакуация населения, — уточнили в МЧС.

Всего власти планируют вывезти в безопасные районы 4165 человек, среди которых более 800 детей. Для приема эвакуированных уже развернуто четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар, где пострадавшим обеспечат необходимые условия и питание. Ситуация осложняется обильными осадками, которые продолжают подпитывать водохранилище.

Ранее в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на улице Газопроводной. Фундамент здания начал уходить под грунт. Позже стало известно, что никто из жителей не пострадал, их успели эвакуировать до того, как здание рухнуло.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе на Иран
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

