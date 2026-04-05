МЧС начало частичную эвакуацию населения в Дагестане

Чрезвычайные службы начали частичную эвакуацию населенных пунктов Дербентского района Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. По информации ведомства, причиной стало переполнение водохранилища.

В результате переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе существует угроза подтопления микрорайонов пос. Мамедкала (Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы). В превентивных целях проводится эвакуация населения, — уточнили в МЧС.

Всего власти планируют вывезти в безопасные районы 4165 человек, среди которых более 800 детей. Для приема эвакуированных уже развернуто четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар, где пострадавшим обеспечат необходимые условия и питание. Ситуация осложняется обильными осадками, которые продолжают подпитывать водохранилище.

Ранее в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на улице Газопроводной. Фундамент здания начал уходить под грунт. Позже стало известно, что никто из жителей не пострадал, их успели эвакуировать до того, как здание рухнуло.