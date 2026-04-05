05 апреля 2026 в 14:35

Власти Махачкалы раскрыли ситуацию с пострадавшими при обрушении дома

Администрация Махачкалы: никто не пострадал при обрушении дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В результате обрушения многоквартирного дома в Махачкале никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. По информации властей, всех жильцов эвакуировали.

Жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за угрозы обрушения. Пострадавших нет, — уточнили представители администрации.

Обрушение многоквартирного дома в Махачкале попало на видео. По предварительной информации, фундамент строения размыл потоп.

Также камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. Без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района. В МЧС уточнили, что для расчистки завалов направили спецтехнику.

До этого в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском и Цумадинском районах. Работы осложняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах, а также разрушенные мосты и сходы селей.

