05 апреля 2026 в 14:16

Опубликованы кадры обрушения многоквартирного дома в Махачкале

Фото: РИА Новости
Обрушение многоквартирного дома в Махачкале попало на видео, кадры публикует Telegram-канал SHOT. По информации источника, фундамент строения размыли потоки воды, появившиеся после обильных осадков. По предварительной информации, внутри могли находиться люди.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на улице Газопроводной. Фундамент здания начал уходить под грунт. Жителей ближайших многоэтажек попросили эвакуироваться.

Также аварийные отключения электричества затронули 139 населенных пунктов Дагестана. Причиной блэкаута стали сильные осадки. Восстановить подачу электроэнергии планируется к вечеру 5 апреля.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что проливные дожди в Дагестане закончатся к 12 апреля. При этом она подчеркнула, что пауза в осадках, скорее всего, будет недолгой. Эксперт отметила, что за прошедшие сутки выпало до 40 миллиметров осадков. По ее словам, для региона это большое количество.

