05 апреля 2026 в 20:10

Семь сел в Дагестане могут уйти под воду из-за прорыва плотины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Семь дагестанских сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины, сообщает Telegram-канал Mash. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах — там планируют разместить более 4 тыс. жителей республики.

В сообщении говорится, что в Дербентском районе эвакуированы 800 домов, в селе Каракюре тысяча человек ожидают помощи спасателей. Всего в разных частях Дагестана разрушено около 20 домов. В селе Губден произошел обвал грунта: упавший кусок породы повредил газовую магистраль, населенный пункт остался без газа и воды. В поселке Манас потоком снесло туристические здания.

Ранее сообщалось, что в рухнувшем доме в Дагестане обнаружено тело женщины. В результате схода оползня в населенном пункте Кирки один дом полностью разрушен, еще два получили частичные повреждения. Существует угроза обрушения как минимум пяти жилых домов.

До этого последствия наводнения в Махачкале попали на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС, сотни человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за риска переполнения водохранилища.

Регионы
Дагестан
плотины
наводнения
потопы
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

