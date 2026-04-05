Семь сел в Дагестане могут уйти под воду из-за прорыва плотины

Семь сел в Дагестане могут уйти под воду из-за прорыва плотины

Семь дагестанских сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины, сообщает Telegram-канал Mash. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах — там планируют разместить более 4 тыс. жителей республики.

В сообщении говорится, что в Дербентском районе эвакуированы 800 домов, в селе Каракюре тысяча человек ожидают помощи спасателей. Всего в разных частях Дагестана разрушено около 20 домов. В селе Губден произошел обвал грунта: упавший кусок породы повредил газовую магистраль, населенный пункт остался без газа и воды. В поселке Манас потоком снесло туристические здания.

Ранее сообщалось, что в рухнувшем доме в Дагестане обнаружено тело женщины. В результате схода оползня в населенном пункте Кирки один дом полностью разрушен, еще два получили частичные повреждения. Существует угроза обрушения как минимум пяти жилых домов.

До этого последствия наводнения в Махачкале попали на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС, сотни человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за риска переполнения водохранилища.