В обрушившемся в Махачкале доме нашли тело жещины Тело женщины нашли в многоквартирном доме, обрушившемся в Махачкале из-за потопа

Тело женщины обнаружено в рухнувшем доме в Дагестане, сообщает Telegram-канал «112». По информации источника, в результате схода оползня в населенном пункте Кирки один дом полностью разрушен, еще два получили частичные повреждения. Существует угроза обрушения как минимум пяти жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на Газопроводной улице. Фундамент здания ушел под грунт.

По предварительной информации, внутри могли находиться люди, однако о жертвах не сообщалось. Жителей ближайших многоэтажных домов попросили эвакуироваться.

В СУ СК России по Дагестану сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По версии ведомства, сотрудники администрации города, отвечавшие за безопасную эксплуатацию здания, вовремя не приняли меры, чтобы предотвратить подтопление и размывание фундамента.

Чрезвычайные службы тем временем начали частичную эвакуацию населенных пунктов Дербентского района. По информации МЧС России, причиной стало переполнение водохранилища.