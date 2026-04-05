05 апреля 2026 в 18:59

СК заинтересовался обстоятельствами обрушения жилого дома в Махачкале

После обрушения жилого дома в Махачкале возбудили дело по статье «Халатность»

Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан/РИА Новости
После обрушения многоэтажного жилого дома в Махачкале во время обильных атмосферных осадков возбудили уголовное дело, передает СУ СК России по Дагестану. По версии ведомства, сотрудники администрации города, отвечавшие за безопасную эксплуатацию здания, вовремя не приняли меры, чтобы предотвратить подтопление и размывание фундамента.

По версии следствия, неустановленные должностные лица администрации г. Махачкала, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации жилого дома, не приняли своевременных мер по предотвращению негативных последствий, связанных с подтоплением и размыванием фундамента, что повлекло его обрушение, — сказано в сообщении.

Ранее местный житель подтвердил, что один дом снесло, еще три — под угрозой обрушения. По его словам, жильцам помогают местные власти. Очевидец отметил, что из-за продолжительных осадков почва стала сырой и размытой.

Жилой дом обрушился на улице Газопроводной. Жителей ближайших многоэтажек попросили эвакуироваться. По предварительной информации, никто не пострадал.

