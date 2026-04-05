«Почва сырая и размытая»: житель Махачкалы об обрушении дома

Жильцам обрушившегося дома в Махачкале помогают власти и простые люди, заявил NEWS.ru житель города. По его словам, в регионе всю ночь и до 12 часов дня шел дождь.

Да, один дом снесло. Три — под угрозой обрушения. Два из них уже дали небольшой уклон. Дождь уже часа три как не идет. Но он шел всю ночь и до 12 дня. Учитывая, что земля еще прошлый ливень не впитала, это дало снова такой же практически результат. Почва сырая и размытая. [Жильцов] из всех домов эвакуировали. На месте глава республики [Сергей] Меликов. Да, [жильцов эвакуируют в пункты временного размещения]. [Жильцам] помогают не только власти, но и все люди, — сказал очевидец.

Ранее в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на улице Газопроводной. Фундамент здания начал уходить под грунт. Позже стало известно, что никто из жителей не пострадал, их успели эвакуировать до того, как здание рухнуло.

5 апреля в Дагестане затопило улицы и дома в Дербенте и Махачкале, а также рынок в Хасавюрте. По данным МЧС, эвакуированы более 3 тыс. человек, в том числе тысяча детей. Без света остались жители 139 населенных пунктов в 14 районах республики, отменены некоторые поезда. Это уже второе наводнение за неделю.