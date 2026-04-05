05 апреля 2026 в 18:03

11 лекарей на вашей грядке: травы, которые заменят половину аптечки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лечебные травы на вашем садовом или дачном участке — это не просто красота, а живая домашняя аптека: правильно подобранные растения помогут справиться с бессонницей, укрепить иммунитет, успокоить нервы и даже сохранить молодость кожи без дорогих кремов и добавок. Однако, на всякий случай, прежде, чем использовать что-то из растений в своем рационе, пожалуйста, посоветуйтесь с врачом.

Что посадить и как использовать — шпаргалка для садовода:

  1. Лаванда — снимает тревогу и улучшает сон; заваривают цветки (1 ч. л. на стакан), вдыхают аромат перед сном.

  2. Мята — расслабляет, снимает головную боль, улучшает пищеварение; добавляют в чай, делают ингаляции.

  3. Зверобой — природный антидепрессант, поддерживает нервную систему; заваривают как чай 2–3 раза в день.

  4. Пустырник — успокаивает, нормализует давление и сердечный ритм; настой пьют при стрессе и бессоннице.

  5. Лемонграсс — тонизирует, снижает тревожность, укрепляет иммунитет; заваривают стебли и листья в чай.

  6. Душица — мягкий седатив, помогает при простуде и кашле; заваривают с медом на ночь.

  7. Чабрец (тимьян) — антисептик, сильное средство при бронхите и ОРВИ; настой пьют или делают ингаляции.

  8. Шиповник — рекордсмен по витамину С, укрепляет иммунитет; ягоды заваривают в термосе 6–8 часов.

Для красоты кожи — отдельный список:

  1. Ромашка — снимает воспаление, осветляет и успокаивает кожу; тепловатым отваром умываются или делают компрессы для глаз.

  2. Календула — заживляет, борется с акне и куперозом; отваром протирают лицо или добавляют в ванночки.

  3. Роза (лепестки) — увлажняет, тонизирует, выравнивает тон; розовая вода или отвар лепестков — домашний лосьон.

Лечебные травы на вашем приусадебном участке не требуют сложного ухода: большинство из них засухоустойчивы, хорошо растут на солнце и практически не болеют. Посадите хотя бы пять из этого списка — и уже к осени у вас будет готов запас для чаев, настоев и натуральной косметики на всю зиму.

Ранее мы рассказывали, как добиться от «управляйки» красивой клумбы во дворе многоквартирного дома.

Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Захаровой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

