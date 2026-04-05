11 лекарей на вашей грядке: травы, которые заменят половину аптечки

Лечебные травы на участке — что поможет сохранить красоту и сберечь нервы

Лечебные травы на вашем садовом или дачном участке — это не просто красота, а живая домашняя аптека: правильно подобранные растения помогут справиться с бессонницей, укрепить иммунитет, успокоить нервы и даже сохранить молодость кожи без дорогих кремов и добавок. Однако, на всякий случай, прежде, чем использовать что-то из растений в своем рационе, пожалуйста, посоветуйтесь с врачом.

Что посадить и как использовать — шпаргалка для садовода:

Лаванда — снимает тревогу и улучшает сон; заваривают цветки (1 ч. л. на стакан), вдыхают аромат перед сном. Мята — расслабляет, снимает головную боль, улучшает пищеварение; добавляют в чай, делают ингаляции. Зверобой — природный антидепрессант, поддерживает нервную систему; заваривают как чай 2–3 раза в день. Пустырник — успокаивает, нормализует давление и сердечный ритм; настой пьют при стрессе и бессоннице. Лемонграсс — тонизирует, снижает тревожность, укрепляет иммунитет; заваривают стебли и листья в чай. Душица — мягкий седатив, помогает при простуде и кашле; заваривают с медом на ночь. Чабрец (тимьян) — антисептик, сильное средство при бронхите и ОРВИ; настой пьют или делают ингаляции. Шиповник — рекордсмен по витамину С, укрепляет иммунитет; ягоды заваривают в термосе 6–8 часов.

11 лекарей на вашей грядке: травы, которые заменят половину аптечки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для красоты кожи — отдельный список:

Ромашка — снимает воспаление, осветляет и успокаивает кожу; тепловатым отваром умываются или делают компрессы для глаз. Календула — заживляет, борется с акне и куперозом; отваром протирают лицо или добавляют в ванночки. Роза (лепестки) — увлажняет, тонизирует, выравнивает тон; розовая вода или отвар лепестков — домашний лосьон.

Лечебные травы на вашем приусадебном участке не требуют сложного ухода: большинство из них засухоустойчивы, хорошо растут на солнце и практически не болеют. Посадите хотя бы пять из этого списка — и уже к осени у вас будет готов запас для чаев, настоев и натуральной косметики на всю зиму.

