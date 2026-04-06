Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах Гинеколог Давыдова: презерватив не гарантирует спасения от инфекций на 100%

При использовании презерватива необходимо регулярно проверяться на заболевания, передающиеся половым путем, так как это средство контрацепции не гарантирует защиту от инфекций на 100%, заявила NEWS.ru врач — акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Давыдова. По ее словам, даже во время аккуратного использования изделия нельзя исключать микроразрывы.

Барьерная защита действительно значительно снижает риск передачи инфекций, передающихся половым путем, но не обеспечивает абсолютной гарантии. Некоторые возбудители передаются при контакте кожи вне зоны, закрытой презервативом. Кроме того, важен человеческий фактор: ошибки в использовании, повреждения, несоблюдение правил хранения. Поэтому регулярное обследование остается необходимой частью заботы о здоровье, даже при использовании средств защиты, — сказала Давыдова.

Ранее уролог Екатерина Макарова заявила, что пандемия COVID-19 способствовала росту венерических заболеваний из-за увеличения онлайн-знакомств и распространения препаратов доконтактной профилактики ВИЧ — PrEP. По ее словам, такой метод профилактики защищает только от вируса иммунодефицита человека, но не предотвращает заражения сифилисом, гонореей, хламидиозом и другими инфекциями.