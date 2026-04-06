Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей В России средние зарплаты в перестраховании в январе достигли 559 тыс. рублей

Единственной отраслью экономики России, где средние зарплаты в январе превысили 500 тыс. рублей, стало перестрахование, передает РИА Новости. В начале года доходы работников этого сектора достигли 559 тыс. рублей, тогда как годом ранее они составляли 329,7 тыс. рублей.

Отмечается, что средние зарплаты в России выросли в пять раз с 2010 года. При этом в остальных сферах экономики средние доходы оставались ниже 300 тыс. рублей, а исключениями стали холдинги, фонды и головные офисы с более высокими выплатами.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что на число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты. Он подчеркнул, что есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.

До этого основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев обратил внимание, что официальное трудоустройство по Трудовому кодексу запускает для граждан полноценную систему страховых гарантий. По его словам, именно наличие договора по ТК РФ позволяет требовать зарплату, отпуск и компенсации, а также обращаться в суд, имея на руках полноценную доказательную базу.