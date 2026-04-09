09 апреля 2026 в 02:58

Стало известно, в какой профессии самая высокая средняя зарплата в России

В январе перестраховщики получили среднюю зарплату 1,9 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В январе самые высокие средние зарплаты в России получили перестраховщики Приморского края — 1,9 млн рублей, передает РИА Новости. В тройку лидеров также вошли работники автопроизводств в Ингушетии с 836 тыс. рублей и специалисты нефтегазовой отрасли на Сахалине — 747 тыс. рублей.

Вспомогательные сотрудники в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали 684 тысячи руб., а дизайнеры в Крыму — 663 тыс. рублей. Также в десятку лидеров вошли управляющие фондами в Тверской области, денежные посредники на Чукотке и работники по аренде оборудования в Бурятии с зарплатой от 562 до 661 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата учитывает премии и доходы всех сотрудников до вычета налогов и составила по стране 103,6 тысячи рублей. Этот показатель отражает общий уровень оплаты труда по различным регионам и отраслям, включая сотрудников с высокими доходами.

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев обратил внимание, что официальное трудоустройство по Трудовому кодексу запускает для граждан полноценную систему страховых гарантий. По его словам, именно наличие договора по ТК РФ позволяет требовать зарплату, отпуск и компенсации, а также обращаться в суд, имея на руках полноценную доказательную базу.

Общество
Россия
зарплаты
перестрахование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме обмана с пенсиями у мошенников
ФСБ опубликовала материалы «Смерш» о расправах в Кенигсберге
«ФБР не потерпит предателей»: задержан экс-сотрудник разведотдела США
Еще один друг предал Россию: кто помогает ВСУ бить по танкерам РФ
Стало известно, в какой профессии самая высокая средняя зарплата в России
Израильский дрон атаковал Иран и убил семилетнюю девочку
В Совфеде увидели в словах Пентагона сигнал к новым военным действиям
«Будущее цивилизованного мира»: Эррол Маск высоко оценил Москву
Скоро освободим весь Донбасс: Сырский и ВСУ сдают Константиновку
Самые безопасные страны для мам с ребенком: топ-5 направлений на 2026 год
Мужчина погиб при атаке БПЛА в Краснодарском крае
Соцфонд РФ назвал регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В России введут новый ГОСТ для мопедов и мотоциклов
«Мы не хотим»: США потребуют от Ирана передать ядерные материалы
США хотят наказать страны НАТО из-за Ирана
Неизвестный БПЛА рухнул в Крымском районе на Кубани
Моджтаба Хаменеи при смерти? Кто на самом деле управляет Ираном
Путин высоко оценил личный контроль Кадырова над последствиями непогоды
Сенаторы предложили ужесточить наказание за повреждение электросетей
Мирошник высказался о возобновлении переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

