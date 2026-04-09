Стало известно, в какой профессии самая высокая средняя зарплата в России В январе перестраховщики получили среднюю зарплату 1,9 млн рублей

В январе самые высокие средние зарплаты в России получили перестраховщики Приморского края — 1,9 млн рублей, передает РИА Новости. В тройку лидеров также вошли работники автопроизводств в Ингушетии с 836 тыс. рублей и специалисты нефтегазовой отрасли на Сахалине — 747 тыс. рублей.

Вспомогательные сотрудники в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали 684 тысячи руб., а дизайнеры в Крыму — 663 тыс. рублей. Также в десятку лидеров вошли управляющие фондами в Тверской области, денежные посредники на Чукотке и работники по аренде оборудования в Бурятии с зарплатой от 562 до 661 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата учитывает премии и доходы всех сотрудников до вычета налогов и составила по стране 103,6 тысячи рублей. Этот показатель отражает общий уровень оплаты труда по различным регионам и отраслям, включая сотрудников с высокими доходами.

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев обратил внимание, что официальное трудоустройство по Трудовому кодексу запускает для граждан полноценную систему страховых гарантий. По его словам, именно наличие договора по ТК РФ позволяет требовать зарплату, отпуск и компенсации, а также обращаться в суд, имея на руках полноценную доказательную базу.