04 апреля 2026 в 08:30

Вместе с весной в Россию придет нашествие клещей

Биолог Зрянин: снежная зима привела к росту численности клещей и комаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прошедшая снежная зима создала идеальные условия для успешной зимовки кровососущих насекомых и паукообразных, сообщил агентству РИА Новости доцент кафедры ботаники и зоологии Нижегородского университета Владимир Зрянин. По словам биолога, высокий снежный покров надежно защитил почву от глубокого промерзания.

Снежная зима может спровоцировать увеличение численности как клещей, так и комаров, которые лучше перенесли диапаузу, — пояснил специалист.

По мнению эксперта, обилие влаги после таяния сугробов напрямую повлияет на размножение мошек и комаров, чьи личинки развиваются в водной среде. Зрянин подчеркнул, что при высоком уровне паводковых вод численность этих насекомых в начале лета однозначно превысит привычные показатели. Дальнейшая ситуация в лесах и парках будет зависеть от количества летних осадков, так как засуха способна естественным образом притормозить рост популяции.

Чтобы минимизировать риски при прогулках на природе, биолог настоятельно рекомендует использовать специальные защитные средства и избегать завалов сухостоя. Он отметил, что участки с валежником являются наиболее вероятными местами концентрации клещей весной.

Ранее хирург Елена Костылева напомнила, что при обнаружении клеща на теле рекомендуется сразу же обратиться в травмпункт или поликлинику. Она напомнила, что эти насекомые переносят ряд опасных болезней.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

