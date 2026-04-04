Вместе с весной в Россию придет нашествие клещей Биолог Зрянин: снежная зима привела к росту численности клещей и комаров

Прошедшая снежная зима создала идеальные условия для успешной зимовки кровососущих насекомых и паукообразных, сообщил агентству РИА Новости доцент кафедры ботаники и зоологии Нижегородского университета Владимир Зрянин. По словам биолога, высокий снежный покров надежно защитил почву от глубокого промерзания.

Снежная зима может спровоцировать увеличение численности как клещей, так и комаров, которые лучше перенесли диапаузу, — пояснил специалист.

По мнению эксперта, обилие влаги после таяния сугробов напрямую повлияет на размножение мошек и комаров, чьи личинки развиваются в водной среде. Зрянин подчеркнул, что при высоком уровне паводковых вод численность этих насекомых в начале лета однозначно превысит привычные показатели. Дальнейшая ситуация в лесах и парках будет зависеть от количества летних осадков, так как засуха способна естественным образом притормозить рост популяции.

Чтобы минимизировать риски при прогулках на природе, биолог настоятельно рекомендует использовать специальные защитные средства и избегать завалов сухостоя. Он отметил, что участки с валежником являются наиболее вероятными местами концентрации клещей весной.

Ранее хирург Елена Костылева напомнила, что при обнаружении клеща на теле рекомендуется сразу же обратиться в травмпункт или поликлинику. Она напомнила, что эти насекомые переносят ряд опасных болезней.