Врач дала советы, как правильно удалить клеща с тела Хирург Костылева посоветовала обратиться в травмопункт для удаления клеща с тела

При обнаружении клеща на теле рекомендуется сразу же обратиться в травмопункт или поликлинику — там смогут правильно избавиться от членистоногого, посоветовала хирург Елена Костылева. В беседе с «МК в Красноярске» она напомнила, что эти животные — переносчики опасных болезней, в том числе вирусного энцефалита и иксодового боррелиоза.

Категорически нельзя заливать клеща маслом или керосином, предупредила Костылева. Пытаться прижечь членистоногое — тоже крайне плохая идея. Подобные действия приведут к тому, что вирусы и бактерии быстрее попадут в кровь человека.

После того, как клеща удалят специалисты, нужно отслеживать свое состояние на протяжении 21 дня. Если в этот период появится высокая температура, головная боль, ломота в теле или красные пятна на месте укуса, следует обратиться к врачу.

Ранее иммунолог Теона Гведашвили заявила, что в принесенной из леса вербе могут скрываться клещи и насекомые. Она посоветовала промыть ветки растения, поместить их в вазу и расположить ее подальше от спальни и мест постоянного присутствия.