31 марта 2026 в 13:35

Врач предупредила об опасности принесенных в дом веток вербы

Иммунолог Гведашвили: в принесенных из леса ветках вербы могут скрываться клещи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В принесенной из леса вербе могут скрываться клещи и насекомые, заявила РИАМО иммунолог Теона Гведашвили. Она посоветовала промыть ветки растения, поместить их в вазу и расположить ее подальше от спальни и мест постоянного присутствия.

Теоретически на ветках, особенно если их нарвали в лесу или у дороги, могут быть какие-то насекомые, клещи или их яйца. Проверять каждую веточку под микроскопом дома нереально. Поэтому действуем по-простому, но эффективно. Самый надежный способ — промыть ветки, — отметила Гведашвили.

По словам врача, лучше всего опустить ветки в холодную или слегка теплую воду на 10-15 минут. За это время случайные насекомые, членистоногие или мусор либо всплывут, либо сами отделятся. Вода смоет пыль и непрошеных гостей. После этого ветки следует обсушить. Оптимальное место для вербы — это кухня, прихожая или застекленный балкон.

Ранее инфекционист Елена Мескина заявила, что клещевым энцефалитом можно заразиться не только через укус членистоногих, но и через употребление сырого молока. Она отметила, что теоретически это заболевание может передаться ребенку от матери во время грудного вскармливания. При этом вероятность этого крайне мала.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

