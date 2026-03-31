Врач предупредила об опасности принесенных в дом веток вербы Иммунолог Гведашвили: в принесенных из леса ветках вербы могут скрываться клещи

В принесенной из леса вербе могут скрываться клещи и насекомые, заявила РИАМО иммунолог Теона Гведашвили. Она посоветовала промыть ветки растения, поместить их в вазу и расположить ее подальше от спальни и мест постоянного присутствия.

Теоретически на ветках, особенно если их нарвали в лесу или у дороги, могут быть какие-то насекомые, клещи или их яйца. Проверять каждую веточку под микроскопом дома нереально. Поэтому действуем по-простому, но эффективно. Самый надежный способ — промыть ветки, — отметила Гведашвили.

По словам врача, лучше всего опустить ветки в холодную или слегка теплую воду на 10-15 минут. За это время случайные насекомые, членистоногие или мусор либо всплывут, либо сами отделятся. Вода смоет пыль и непрошеных гостей. После этого ветки следует обсушить. Оптимальное место для вербы — это кухня, прихожая или застекленный балкон.

Ранее инфекционист Елена Мескина заявила, что клещевым энцефалитом можно заразиться не только через укус членистоногих, но и через употребление сырого молока. Она отметила, что теоретически это заболевание может передаться ребенку от матери во время грудного вскармливания. При этом вероятность этого крайне мала.