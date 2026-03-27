Инфекционист предупредила, как можно заразиться энцефалитом без укуса клеща Врач Мескина: клещевым энцефалитом можно заразиться через употребление молока

Клещевым энцефалитом можно заразиться не только через укус членистоногих, но и через употребление сырого молока, предупредила инфекционист Елена Мескина. В беседе с 360.ru она отметила, что теоретически это заболевание может передаться ребенку от матери во время грудного вскармливания. При этом вероятность этого крайне мала.

Пищевой путь заражения клещевым энцефалитом происходит, когда человек употребляет непастеризованные молочные продукты. Дело в том, что животные, в частности крупный рогатый скот, могут тоже болеть. И через молоко это может передаваться, — подчеркнула Мескина.

Она уточнила, что симптомы болезни при этом не зависят от способа заражения. По ее словам, может отличаться лишь длительность инкубационного периода. Врач добавила, что энцефалит далеко не всегда приводит к тяжелым поражениям мозга — вирус может вызвать заболевание наподобие гриппа.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что клещевой энцефалит может вызвать судороги, нарушение сознания, речи и функций отдельных мышц. По его словам, у заболевшего также могут наблюдаться подергивания глазных яблок и даже паралич.